ليبيا_الآن| أنباء عن مقتل آمر ما يعرف بـ”مجلس شورى درنة”، “عطية الشاعري”، في ا…

#ليبيا_الآن| أنباء عن مقتل آمر ما يعرف بـ”مجلس شورى درنة”، “عطية الشاعري”، في الاشتباكات مع الجيش #الليبي، التي جرت وسط #درنة.
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