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#ليبيا_الآن| أنباء عن مقتل آمر ما يعرف بـ”مجلس شورى درنة”، “عطية الشاعري”، في ا…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنباء عن مقتل آمر ما يعرف بـ”مجلس شورى درنة”، “عطية الشاعري”، في الاشتباكات مع الجيش #الليبي، التي جرت وسط #درنة.

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