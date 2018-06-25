ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #زوارة حافظ جمعة بن ساسي سفير #إيطاليا لدى #ل…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #زوارة حافظ جمعة بن ساسي سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني، لبحث التعاون في مجال الصحة والمجال الأمني وتوفير الامكانيات اللازمة لتشغيل بعض المرافق داخل نطاق البلدية.