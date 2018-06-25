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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #زوارة حافظ جمعة بن ساسي سفير #إيطاليا لدى #ل…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #زوارة حافظ جمعة بن ساسي سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني، لبحث التعاون في مجال الصحة والمجال الأمني وتوفير الامكانيات اللازمة لتشغيل بعض المرافق داخل نطاق البلدية.

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