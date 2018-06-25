#ليبيا_الآن | أمر القائد العام للقوات المسلّحة المشير خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرج سعيد الحاسي، والمنبثقة عن الحكومة المؤقتة التي مقرها #بنغازي.