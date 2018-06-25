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#ليبيا_الآن | صرّح الناطق بإسم القوات المسلّحة العقيد أحمد المسماري قائلًا أن ا…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | صرّح الناطق بإسم القوات المسلّحة العقيد أحمد المسماري قائلًا أن القوات المسلحة تدرك أن المجموعات الارهابية كانت تحصل على الدعم المالي والآليات والأسلحة والذخائر وتعقد الإتفاقيات مع المرتزقة التشادية من أموال النفط الذي يؤمنه الجيش الآن.

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