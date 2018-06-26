#ليبيا_الآن | إجتمع مدير مكتب التخطيط عمار العباني ومسؤول قطاع الإسكان والمرافق #سرت الصديق بن إسماعيل مع المديرة المكلفة للمعهد الجمهوري الأمريكى IRI بيلما سيزك، على هامش المشاركة في اجتماعات صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث البرنامج التدريبي لرفع قدرات العاملين ضمن مشروع الشراكة لدعم وحدات الإدارة المحلية ووضع الإجراءات لتنفيذ البرنامج.
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