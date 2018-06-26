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#ليبيا_الآن | أجرت شركة الخدمات العامة في بلدية #صبراتة حملة لتشذيب العشب وتهذ…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أجرت شركة الخدمات العامة في بلدية #صبراتة حملة لتشذيب العشب وتهذيب الحدائق العامة في البلدية.








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قناة الان

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