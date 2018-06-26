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#ليبيا_الآن| أقفل أعضاء الحرس البلدي #أبوسليم اليوم الثلاثاء، عدد من المحال ال…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقفل أعضاء الحرس البلدي #أبوسليم اليوم الثلاثاء، عدد من المحال التجارية بالشمع الأحمر، قصاب لحوم، و3 قصابين دواجن، ومحل بيع خضروات، لعدم وجود شهادات صحية ولعدم الإهتمام بالنظافة العامة ولعدم وجود ترخيص، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



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