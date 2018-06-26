ليبيا_الآن| ترحيل 4 رجال مهاجرين غير شرعيين من السنغال، اليوم الثلاثاء، من نزل…

#ليبيا_الآن| ترحيل 4 رجال مهاجرين غير شرعيين من السنغال، اليوم الثلاثاء، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عبر مطار أمعيتيقة الدولي، ضمن برنامج العودة الطوعية، التي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة IOM.
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