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#ليبيا_الآن| ترحيل 4 رجال مهاجرين غير شرعيين من السنغال، اليوم الثلاثاء، من نزل…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ترحيل 4 رجال مهاجرين غير شرعيين من السنغال، اليوم الثلاثاء، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عبر مطار أمعيتيقة الدولي، ضمن برنامج العودة الطوعية، التي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة IOM.

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