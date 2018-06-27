ليبيا_الآن| عُثر في منطقة #الزعفرانة جنوب #العجيلات، اليوم الأربعاء، على ج…

#ليبيا_الآن| عُثر في منطقة #الزعفرانة جنوب #العجيلات، اليوم الأربعاء، على جثتي شخصين اختطفا على يد مسحلين مجهولين.
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