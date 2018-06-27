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#ليبيا_الآن| عُثر في منطقة #الزعفرانة جنوب #العجيلات، اليوم الأربعاء، على ج…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عُثر في منطقة #الزعفرانة جنوب #العجيلات، اليوم الأربعاء، على جثتي شخصين اختطفا على يد مسحلين مجهولين.

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قناة الان

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