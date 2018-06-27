ليبيا_الآن| بحث رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للهلال الأحمر المفوض مرعى الدرس…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للهلال الأحمر المفوض مرعى الدرسى، بمقر الأمانة، مدير فرع الهلال الأحمر #طرابلس يوسف بن يوسف، ومستشار فرع #مصراتة ومدير التفتيش والمتابعة صالح بوزريبة، الأمور التى تخص عمل الفروع وحجم التحديات بشكل خاص وعمل الهلال الأحمر بشكل عام .





