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#ليبيا_الآن| بحث رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للهلال الأحمر المفوض مرعى الدرس…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مجلس إدارة الأمانة العامة للهلال الأحمر المفوض مرعى الدرسى، بمقر الأمانة، مدير فرع الهلال الأحمر #طرابلس يوسف بن يوسف، ومستشار فرع #مصراتة ومدير التفتيش والمتابعة صالح بوزريبة، الأمور التى تخص عمل الفروع وحجم التحديات بشكل خاص وعمل الهلال الأحمر بشكل عام .



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