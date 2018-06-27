الرائد_رياضة #السويد ترافق #المكسيك إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم روس…

#السويد ترافق #المكسيك إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزها عليها بثلاثة أهداف نظيفة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، في حين غادرت بطلة العالم #ألمانيا المونديال بعد هزيمتها بهدفين مقابل لا شيء أمام منتخب #كوريا_الجنوبية لحساب المجموعة ذاتها.
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