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#الرائد_رياضة #السويد ترافق #المكسيك إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم روس…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_رياضة

#السويد ترافق #المكسيك إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزها عليها بثلاثة أهداف نظيفة في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، في حين غادرت بطلة العالم #ألمانيا المونديال بعد هزيمتها بهدفين مقابل لا شيء أمام منتخب #كوريا_الجنوبية لحساب المجموعة ذاتها.

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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