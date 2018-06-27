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#ليبيا_الآن| بحثت اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية ببلدية …

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحثت اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية ببلدية #مصراتة اليوم الإربعاء، بمقر ديوان البلدية، وضع آلية لتسيير الإمتحانات، والإجراءات والترتيبات الخاصة بسير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل.



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