#ليبيا_الآن| بحثت اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية ببلدية #مصراتة اليوم الإربعاء، بمقر ديوان البلدية، وضع آلية لتسيير الإمتحانات، والإجراءات والترتيبات الخاصة بسير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل.





