ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #أوجلة مع آمر كتيبة التدخل السريع المكلفة بتأمي…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #أوجلة مع آمر كتيبة التدخل السريع المكلفة بتأمين مناطق #الواحات، بحضور أعضاء المجلس وحكماء وشيوخ المدينة وآمر وحدة أصول أوجلة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، لبحث الوضع الأمني للمدينة، وتشكيل دوريات لتأمينها، ودعم مركز الشرطة و تشكيل نقاط أمنية لمديرية الأمن وقسم المرور
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! نبدأ يومنا بصورةٍ من منطقة #در…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| هل تعتقدون أن تنامي سلوكيات العنف لدى الشباب، أحد مظاهر الإنفلات ا…
تم النشر منذُ 10 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك