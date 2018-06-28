ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #أوجلة مع آمر كتيبة التدخل السريع المكلفة بتأمي…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #أوجلة مع آمر كتيبة التدخل السريع المكلفة بتأمين مناطق #الواحات، بحضور أعضاء المجلس وحكماء وشيوخ المدينة وآمر وحدة أصول أوجلة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، لبحث الوضع الأمني للمدينة، وتشكيل دوريات لتأمينها، ودعم مركز الشرطة و تشكيل نقاط أمنية لمديرية الأمن وقسم المرور







