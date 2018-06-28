ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية في ب…

#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الشهادة الثانوية في بلدية #مصراتة، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للتعليم في البلدية، لوضع الآلية المطلوبة لتسيير الإمتحانات بالشكل المطلوب. وعلى هامش الاجتماع تم التطرق إلى الإجراءات والترتيبات الخاصة بسير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل.





