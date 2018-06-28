ليبيا_الآن| شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش #الليبي تؤكد على صفحتها على #ف…

#ليبيا_الآن| شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش #الليبي تؤكد على صفحتها على #فيس_بوك تحرير مدينة #درنة بالكامل.
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