ليبيا_الآن | أصدرت فعاليات مدينة #بنغازي من شيوخ وأعيان وأهالي ومنظمات المجت…

#ليبيا_الآن | أصدرت فعاليات مدينة #بنغازي من شيوخ وأعيان وأهالي ومنظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين بيانًا باركت فيه للقوات المسلحة والشعب الليبي بدحر الإرهاب في #درنة وتحرير الموانئ النفطية في #الهلال_النفطي، ومعلنةً تأييدها قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن الهلال النفطي.
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