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#ليبيا_الآن | أصدرت فعاليات مدينة #بنغازي من شيوخ وأعيان وأهالي ومنظمات المجت…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدرت فعاليات مدينة #بنغازي من شيوخ وأعيان وأهالي ومنظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين بيانًا باركت فيه للقوات المسلحة والشعب الليبي بدحر الإرهاب في #درنة وتحرير الموانئ النفطية في #الهلال_النفطي، ومعلنةً تأييدها قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن الهلال النفطي.

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