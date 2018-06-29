ليبيا_الآن | أصدرت فعاليات مدينة #بنغازي من شيوخ وأعيان وأهالي ومنظمات المجت…

#ليبيا_الآن | أصدرت فعاليات مدينة #بنغازي من شيوخ وأعيان وأهالي ومنظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين بيانًا باركت فيه للقوات المسلحة والشعب الليبي بدحر الإرهاب في #درنة وتحرير الموانئ النفطية في #الهلال_النفطي، ومعلنةً تأييدها قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن الهلال النفطي.