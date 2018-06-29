ليبيا_الآن | أجرى فريق عمل المنظمة الدولية للهجرة IOM المقابلات الشخصية والطبي…

#ليبيا_الآن | أجرى فريق عمل المنظمة الدولية للهجرة IOM المقابلات الشخصية والطبية على المهاجرين غير الشرعيين من دولة #غينيا كوناكري من نزلاء مركز إيواء طريق السكة في #طرابلس، ضمن إجراءات عودتهم الطوعية إلى بلادهم جوًا عبر مطار امعيتيقه الدولي إلى مطار كوناكري الدولي.









