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#ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش مشاركته في ال…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش مشاركته في الإجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية في #موريتانيا، كل من نظرائه من #تشاد شريف محمد زين، و #مصر سامح شكري، وموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ، وبحث معهم العلاقات الثنائية، والأوضاع في #ليبيا، ومستجدات مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.



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