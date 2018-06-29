ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش مشاركته في ال…

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، على هامش مشاركته في الإجتماعات التمهيدية للقمة الافريقية في #موريتانيا، كل من نظرائه من #تشاد شريف محمد زين، و #مصر سامح شكري، وموريتانيا إسماعيل ولد الشيخ، وبحث معهم العلاقات الثنائية، والأوضاع في #ليبيا، ومستجدات مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة.
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