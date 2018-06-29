#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال #بتونس،أمس الثلاثاء، ومدير مطار طرابلس، ومدير مطار معيتيقة،مع سفارة الولايات المتحدة، البرامج التدريبية اللازمة لموظفي المصلحة والمطارات، وتفعيل الإتفاقية التي أبرمتها وزارة الخارجية لتزويد المطارات بمنظومة فحص المسافرين.
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