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#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال #بتونس،أمس الثلاثاء، ومدير…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال #بتونس،أمس الثلاثاء، ومدير مطار طرابلس، ومدير مطار معيتيقة،مع سفارة الولايات المتحدة، البرامج التدريبية اللازمة لموظفي المصلحة والمطارات، وتفعيل الإتفاقية التي أبرمتها وزارة الخارجية لتزويد المطارات بمنظومة فحص المسافرين.




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