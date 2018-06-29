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#ليبيا_الآن| أظهرت دراسة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، لمراحل التعليمية ال…

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أظهرت دراسة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، لمراحل التعليمية المختلفة من سنة 2000 حتى 2020، تقديرات إنخفاض في عدد تلاميذ التعليم الأساسي، وزيادة في عدد طلاب التعليم المتوسط والعالي، في البرنامج التعليمي #بليبيا.

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