ليبيا_الآن| أظهرت دراسة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، لمراحل التعليمية ال…

#ليبيا_الآن| أظهرت دراسة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، لمراحل التعليمية المختلفة من سنة 2000 حتى 2020، تقديرات إنخفاض في عدد تلاميذ التعليم الأساسي، وزيادة في عدد طلاب التعليم المتوسط والعالي، في البرنامج التعليمي #بليبيا.
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