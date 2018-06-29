#ليبيا_الآن| بحث المدير العام لمركز #طبرق الطبى فرج عبد الله الجالى أمس الخميس، مع رئيس جامعة طبرق عبد العزيز عبد الكريم بو حليقة، بحضور عميد كلية الطب بالجامعة فتحى السنينى، المشاكل التى تواجه الأطباء و أعضاء هيأة التدريس بالكلية.
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