ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الفريق الطبي الأمريكي ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في عمليات زراعة الأعضاء برئاسة بروفسور تيمبرويت، لبحث برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء في المستشفيات الليبية المتخصصة وتدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تحدد برنامج العمل.



