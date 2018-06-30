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#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الفريق الطبي الأمريكي ال…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في عمليات زراعة الأعضاء برئاسة بروفسور تيمبرويت، لبحث برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء في المستشفيات الليبية المتخصصة وتدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية تحدد برنامج العمل.


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