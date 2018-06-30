#ليبيا_الآن | تلقت كل من جامعة #بنغازي والمجلس البلدي في مدينة بنغازي تدريبًا حول كيفية دعم عملية إعادة الإعمار، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
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