ليبيا_الآن| نشر مكتب الخدمات الصحية بقسم أمراض الكلى في مركز بنغازي الطبي، إحص…

#ليبيا_الآن| نشر مكتب الخدمات الصحية بقسم أمراض الكلى في مركز بنغازي الطبي، إحصائية لأشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو لسنة 2018 :

38 مريضًا بالكلى يتلقى جلسات غسيل ، 2003 مجموع عدد جلسات الغسيل في قسم الكلى من شهر يناير وحتى شهر مايو.

وصل عدد حالات العناية الفائقة لمرضى الكلى إلى 78 حالة، وعدد جلسات الغسيل في قسم العناية الفائة 145 حالة.