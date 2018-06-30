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#ليبيا_الآن| وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم ال…

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، إلى العاصمة الموريتانية #نواكشوط لحضور أعمال الدورة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

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