ليبيا_الآن| ابتداءًا من الغد، 2 يوليو 2018، #مصر ترفع رسوم الدخول على #الليب…

#ليبيا_الآن| ابتداءًا من الغد، 2 يوليو 2018، #مصر ترفع رسوم الدخول على #الليبيين من 120 – 400 جنيه #مصري.
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