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#ليبيا_الآن| ابتداءًا من الغد، 2 يوليو 2018، #مصر ترفع رسوم الدخول على #الليب…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| ابتداءًا من الغد، 2 يوليو 2018، #مصر ترفع رسوم الدخول على #الليبيين من 120 – 400 جنيه #مصري.

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