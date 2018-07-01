عاجل

#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #طبرق الناجي مازق، اليوم الأحد، رفقة عضو المجلس ال…

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #طبرق الناجي مازق، اليوم الأحد، رفقة عضو المجلس البلدي عادل ناجي، موقع العمل بحي المنارة، لمتابعة أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك