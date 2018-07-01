ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #طبرق الناجي مازق، اليوم الأحد، رفقة عضو المجلس ال…

#ليبيا_الآن| زار عميد بلدية #طبرق الناجي مازق، اليوم الأحد، رفقة عضو المجلس البلدي عادل ناجي، موقع العمل بحي المنارة، لمتابعة أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي.
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