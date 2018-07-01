#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #سرت مختار المعداني، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإسكان والمرافق، بمقر الجهاز،تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 661، الذي كلف إدارة الجهاز ببداية الحصر الفعلي بعد أن يتم أحالت الكشوفات المتضررين من حرب داعش من قبل بلدية سرت، وبخصوص تعويضات 2011 م قام الجهاز رسمياً بتكليف مكاتب إستشارية هندسية تتولى إجراءات تدقيق والفحص وبداية العمل بكشوفات 50%.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو| أطلق الناشط عبدالجليل السعداوي حملة لحق العمل لذوي الإعاق…
تم النشر منذُ 29 دقيقة
#ليبيا_الآن| وزع الهلال الأحمر الليبي فرع الأبرق، وبالتعاون مع اللجنة الدولية ل…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#الرائد_أخبار قوات حرس السواحل تنقذ، الأحد، 220 مهاجرا غير قانوني بينهم 5 أطفا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#السيسي: اقتصاد مصر حقق تقدما كبيرا بفضل برنامج الإصلاحات دبي – الإمارات العرب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك