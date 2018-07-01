#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #سرت مختار المعداني، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإسكان والمرافق، بمقر الجهاز،تفعيل قرار المجلس الرئاسي رقم 661، الذي كلف إدارة الجهاز ببداية الحصر الفعلي بعد أن يتم أحالت الكشوفات المتضررين من حرب داعش من قبل بلدية سرت، وبخصوص تعويضات 2011 م قام الجهاز رسمياً بتكليف مكاتب إستشارية هندسية تتولى إجراءات تدقيق والفحص وبداية العمل بكشوفات 50%.



