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#ليبيا_الآن| اختتم فعاليات الملتقى الوطني الليبي، أمس السبت، ببلدية #مصراتة، ا…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| اختتم فعاليات الملتقى الوطني الليبي، أمس السبت، ببلدية #مصراتة، الذي يقيمه مركز الحوار الإنساني، بإشراف ورعاية المجلس البلدي مصراتة.




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