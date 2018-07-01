ليبيا_الآن| اختتم فعاليات الملتقى الوطني الليبي، أمس السبت، ببلدية #مصراتة، ا…

#ليبيا_الآن| اختتم فعاليات الملتقى الوطني الليبي، أمس السبت، ببلدية #مصراتة، الذي يقيمه مركز الحوار الإنساني، بإشراف ورعاية المجلس البلدي مصراتة.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
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