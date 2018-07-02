ليبيا_الآن| وصل عدد طلبة الطب الذين تقدموا إلى امتحان مادة الجراحة في كلية الط…

#ليبيا_الآن| وصل عدد طلبة الطب الذين تقدموا إلى امتحان مادة الجراحة في كلية الطب بجامعة #بنغازي 614 طالب وطالبة، فيما وصل عدد المتغيبين إلى 100 طالب وطالبة.







