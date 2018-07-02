ليبيا_الآن| وصل عدد طلبة الطب الذين تقدموا إلى امتحان مادة الجراحة في كلية الط…

#ليبيا_الآن| وصل عدد طلبة الطب الذين تقدموا إلى امتحان مادة الجراحة في كلية الطب بجامعة #بنغازي 614 طالب وطالبة، فيما وصل عدد المتغيبين إلى 100 طالب وطالبة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن، الاثنين، تقديمها مساعدات غذائي…
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| ما عدد الغرقى من #المهاجرين_غير_الشرعيين قبالة ا…
تم النشر منذُ 34 دقيقة
للحفاظ على صحتكم العقلية.. اختاروا جيرانكم أولا #صحة #صحتك_تهمنا
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا، عن عدد …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك