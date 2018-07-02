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#ليبيا_الآن| وصل عدد طلبة الطب الذين تقدموا إلى امتحان مادة الجراحة في كلية الط…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وصل عدد طلبة الطب الذين تقدموا إلى امتحان مادة الجراحة في كلية الطب بجامعة #بنغازي 614 طالب وطالبة، فيما وصل عدد المتغيبين إلى 100 طالب وطالبة.




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