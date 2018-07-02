ليبيا_الآن | أقام فريق المنظمة الدولية الهجرة IOM حملة تعقيم وتنضيف لكامل مرك…

#ليبيا_الآن | أقام فريق المنظمة الدولية الهجرة IOM حملة تعقيم وتنضيف لكامل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في #تاجوراء، ووزعت ملابس جديدة ومواد تنظيف شخصية وكل إحتياجات النزلاء.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_رياضة #بلجيكا تتأهل للدور ربع النهائي من #كأس_العالم #روسيا 2018، ب…
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | تمكن المجلس البلدي في مدينة #طبرق، بالتعاون مع شركة ال…
تم النشر منذُ 53 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار وزارة العدل تقيم، الاثنين، في #طرابلس، ورشة حول الرسوم القضائية …
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك