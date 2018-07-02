ليبيا_الآن | أقام فريق المنظمة الدولية الهجرة IOM حملة تعقيم وتنضيف لكامل مرك…

#ليبيا_الآن | أقام فريق المنظمة الدولية الهجرة IOM حملة تعقيم وتنضيف لكامل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في #تاجوراء، ووزعت ملابس جديدة ومواد تنظيف شخصية وكل إحتياجات النزلاء.









