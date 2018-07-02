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#ليبيا_الآن | أقام فريق المنظمة الدولية الهجرة IOM حملة تعقيم وتنضيف لكامل مرك…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقام فريق المنظمة الدولية الهجرة IOM حملة تعقيم وتنضيف لكامل مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في #تاجوراء، ووزعت ملابس جديدة ومواد تنظيف شخصية وكل إحتياجات النزلاء.





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