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#ليبيا_الآن| أجرى فريق العمل التابع إلى المنظمة الدولية للهجرة IOM، أمس الإثنين…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أجرى فريق العمل التابع إلى المنظمة الدولية للهجرة IOM، أمس الإثنين، مقابلات شخصية لـ 10مهاجرين غير شرعيين، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، لعودتهم طوعياً إلى بلادهم باكستان عبر مطار إمعيتيقة في الفترة القادمة.

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