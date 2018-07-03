#ليبيا_الآن| أجرى فريق العمل التابع إلى المنظمة الدولية للهجرة IOM، أمس الإثنين، مقابلات شخصية لـ 10مهاجرين غير شرعيين، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، لعودتهم طوعياً إلى بلادهم باكستان عبر مطار إمعيتيقة في الفترة القادمة.