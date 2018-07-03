#ليبيا_الآن| أجرى فريق العمل التابع إلى المنظمة الدولية للهجرة IOM، أمس الإثنين، مقابلات شخصية لـ 10مهاجرين غير شرعيين، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، لعودتهم طوعياً إلى بلادهم باكستان عبر مطار إمعيتيقة في الفترة القادمة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فائز السراج، …
تم النشر منذُ 39 دقيقة
#ليبيا_الآن| إجتمعت اللجنة الوزارية للإمتحانات، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان وزار…
تم النشر منذُ 1 ساعة
فقدان 63 مهاجراً إثر حادث غرق جديد قبالة سواحل #ليبيا طرابلس – ليبيا – (ا ف ب)…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة المكلف زكرياء ابوزيد، ومدير إدارة ت…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك