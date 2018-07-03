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#ليبيا_الآن | باشر المجلس البلدي في مدينة #طرابلس بأعمال صيانة السياج المرن عل…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشر المجلس البلدي في مدينة #طرابلس بأعمال صيانة السياج المرن على امتداد طريق الشط.


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قناة الان

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