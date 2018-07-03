#ليبيا_الآن | تفقد وكيل ديوان بلدية #سوق الجمعة رياض بيرام مقر وحدة سوق الجمعة للإنقاذ البحري التابعة لقسم #طرابلس الكبرى للإنقاذ البحري في هيئة السلامة الوطنية، للإطلاع على سير أعمال الوحدة، وبحث سُبل تقديم الدعم والمساندة لها.







