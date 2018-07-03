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#ليبيا_الآن | تفقد وكيل ديوان بلدية #سوق الجمعة رياض بيرام مقر وحدة سوق الجمعة…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تفقد وكيل ديوان بلدية #سوق الجمعة رياض بيرام مقر وحدة سوق الجمعة للإنقاذ البحري التابعة لقسم #طرابلس الكبرى للإنقاذ البحري في هيئة السلامة الوطنية، للإطلاع على سير أعمال الوحدة، وبحث سُبل تقديم الدعم والمساندة لها.




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