#ليبيا_الآن | إجتمع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر مع رئيس قسم الخام في معهد النفط الليبي خالد الحاجي ومدير بحوث التصنيع عبدالرزاق الشبلي ورئيس شركة نفط #لببيا ومستشار المؤسسة الوطنية للنفط ابراهيم ابو ربيعة، لوضع آلية للتعاون في مجال التفتيش والرقابة في كل المنافذ البرية والبحرية والمطارات للكشف على الشحنات المستوردة.



