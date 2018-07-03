#ليبيا_الآن | إجتمع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر مع رئيس قسم الخام في معهد النفط الليبي خالد الحاجي ومدير بحوث التصنيع عبدالرزاق الشبلي ورئيس شركة نفط #لببيا ومستشار المؤسسة الوطنية للنفط ابراهيم ابو ربيعة، لوضع آلية للتعاون في مجال التفتيش والرقابة في كل المنافذ البرية والبحرية والمطارات للكشف على الشحنات المستوردة.
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