ليبيا_الآن | أعاد خفر السواحل الليبي 276 مهاجر غير شرعي إلى قاعدة #طرابلس، بي…

#ليبيا_الآن | أعاد خفر السواحل الليبي 276 مهاجر غير شرعي إلى قاعدة #طرابلس، بينهم 16 ناجٍ من قاربٍ كان يحمل 130 شخص، لا يزال 114 منهم في عداد المفقودين في عرض البحر، وقدّمت لهم المنظّمة الدولية للهجرة IOM المساعدة.





