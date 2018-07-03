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#ليبيا_الآن | أعاد خفر السواحل الليبي 276 مهاجر غير شرعي إلى قاعدة #طرابلس، بي…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعاد خفر السواحل الليبي 276 مهاجر غير شرعي إلى قاعدة #طرابلس، بينهم 16 ناجٍ من قاربٍ كان يحمل 130 شخص، لا يزال 114 منهم في عداد المفقودين في عرض البحر، وقدّمت لهم المنظّمة الدولية للهجرة IOM المساعدة.



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