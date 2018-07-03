#ليبيا_الآن | أكّد السفراء المشاركون في الاجتماع السابع لصندوق تحقيق الإستقرار في #ليبيا دعمهم المستمر للصندوق، وللشعب الليبي، وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا. كما أعلن الاتحاد الاوروبي عن تقديم 7 مليون يورو إضافي إلى الصندوق.



