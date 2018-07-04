ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف”، قرارًا بانش…

#ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف”، قرارًا بانشاء إدارة لمباحث الأموال العامة، وذلك في إطار حفاظ بالحكومة الليبية المؤقتة على المال العام ومحاربة مختلسيه، وكذلك محاربة المعتدين على أموال الدولة، ومسربي أوراق النقد المحلي والأجنبي خارج المنظومة المصرفية.