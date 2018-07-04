#الرائد_أخبار

عميد بلدية #غدامس جمال الأسود، وعضو مدينة غدامس في اتحاد التراث العالمي عبد الجبار الصغير يبحثان، الثلاثاء، مع عضو اللجنة الدائمة لاتحاد بلديات التراث العالمي أبوعجيلة جابر الترتيبات والاستعدادات لاستقبال مدينة غدامس مراسم استلام رئاسة اتحاد بلديات التراث العالمي المزمع انعقاده في 21 من يوليو الجاري.

#ليبيا