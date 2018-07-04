ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال في #ليبيا، الأربعاء 4 يو…

#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال في #ليبيا، الأربعاء 4 يوليو 2018، 6 ساعات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| المؤسسة الوطنية لـ #النفط توضح بالأرقام الخسائر …
تم النشر منذُ 35 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_اقتصاد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الدولية في السوق الموازي. …
تم النشر منذُ 55 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات معدل طرح الأحمال لليوم الإربعاء، وفق الشركة العامة للكهرباء. #ل…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك