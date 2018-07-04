عاجل

#ليبيا_الآن| بحث وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والوكالات المعنية بنزع ال…

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية، اليوم الإربعاء، مع المجلس المحلي ولجنة الحوار #تاورغاء، إجراءات نزع الالغام والعودة الآمنة للنازحين، بحضور منظمة حقول حرة، والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك