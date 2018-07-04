ليبيا_الآن| بحث وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والوكالات المعنية بنزع ال…

#ليبيا_الآن| بحث وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية، اليوم الإربعاء، مع المجلس المحلي ولجنة الحوار #تاورغاء، إجراءات نزع الالغام والعودة الآمنة للنازحين، بحضور منظمة حقول حرة، والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار بلدية #أبوسليم تستلم، الأربعاء، الأنابيب الخاصة بمشروع معالجة ال…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال في #ليبيا، الأربعاء 4 يو…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار عميد بلدية #غدامس جمال الأسود، وعضو مدينة غدامس في اتحاد التراث…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك