ليبيا_الآن| بحث وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والوكالات المعنية بنزع ال…

#ليبيا_الآن| بحث وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، والوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية، اليوم الإربعاء، مع المجلس المحلي ولجنة الحوار #تاورغاء، إجراءات نزع الالغام والعودة الآمنة للنازحين، بحضور منظمة حقول حرة، والمركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب.



