ليبيا_الآن| في إطار البرنامج الذي تسعى إليه بلدية #أبوسليم لدعم وتطوير القدرا…

#ليبيا_الآن| في إطار البرنامج الذي تسعى إليه بلدية #أبوسليم لدعم وتطوير القدرات الذاتية والإستفادة من الطاقة المتجددة، تم توريد عدد من أعمدة الإنارة التي تعمل بخلايا الطاقة الشمسية، ضمن برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.







