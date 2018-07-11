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#ليبيا_الآن| في إطار البرنامج الذي تسعى إليه بلدية #أبوسليم لدعم وتطوير القدرا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| في إطار البرنامج الذي تسعى إليه بلدية #أبوسليم لدعم وتطوير القدرات الذاتية والإستفادة من الطاقة المتجددة، تم توريد عدد من أعمدة الإنارة التي تعمل بخلايا الطاقة الشمسية، ضمن برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.




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