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#ليبيا_الآن| إستنكر أعضاء المجلس البلدي #كاباو وأهالي مدينة كاباو، في بياناً ل…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستنكر أعضاء المجلس البلدي #كاباو وأهالي مدينة كاباو، في بياناً لهم أمس الثلاثاء، عملية إختطاف العميد محمد يحيى الدامجة مدير إدارة الأمن المركزي بوزارة الداخلية.

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