ليبيا_الآن| إستنكر أعضاء المجلس البلدي #كاباو وأهالي مدينة كاباو، في بياناً ل…

#ليبيا_الآن| إستنكر أعضاء المجلس البلدي #كاباو وأهالي مدينة كاباو، في بياناً لهم أمس الثلاثاء، عملية إختطاف العميد محمد يحيى الدامجة مدير إدارة الأمن المركزي بوزارة الداخلية.