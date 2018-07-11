ليبيا_الآن| إستنكر أعضاء المجلس البلدي #كاباو وأهالي مدينة كاباو، في بياناً ل…

#ليبيا_الآن| إستنكر أعضاء المجلس البلدي #كاباو وأهالي مدينة كاباو، في بياناً لهم أمس الثلاثاء، عملية إختطاف العميد محمد يحيى الدامجة مدير إدارة الأمن المركزي بوزارة الداخلية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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