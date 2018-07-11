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#ليبيا_الآن| إستمرار أعمال الصيانة من قبل الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء،…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستمرار أعمال الصيانة من قبل الفرق الفنية بالشركة العامة للكهرباء، لإرجاع التيار الكهربائي لعدد من المناطق بمدينة #درنة.




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