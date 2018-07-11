ليبيا_الآن| بحث الممثل الخاص للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا غسان سلامة اليوم ال…

#ليبيا_الآن| بحث الممثل الخاص للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا غسان سلامة اليوم الإربعاء، بمدينة #القبة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول إعادة فتح موانئ تصدير النفط بطريقة سلمية، وفي السير قدما بالعملية الانتخابية في ليبيا.



