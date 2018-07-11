#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #سرت مختار المعداني، اليوم الإربعاء، ومدير الخدمات الصحية سرت، بحضور عضو المجلس البلدي سرت المكلفة بملف الصحة، الوضع الصحي بالبلدية والأعمال النهائية لصيانة مجمّع عيادات سرت، وتسليم معدات طبية من منظمة ميرسي كور، وستوزع على المركز الصحية بالبلدية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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