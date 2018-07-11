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#ليبيا_الآن| افتتح مركز يفرن الإجتماعي التعليمي الشبابي،اليوم الاربعاء، بعد الإ…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| افتتح مركز يفرن الإجتماعي التعليمي الشبابي،اليوم الاربعاء، بعد الإتفاقية التى وقعتها وكالة تيكا مع المجلس البلدي يفرن، وبالتعاون مع مكتب الشئون الإجتماعية، في إطار مبادرة مبتكرة لتأسيس أول مركز تدريب للشباب في المنطقة.




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