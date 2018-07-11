ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الإربعاء، مع برنام…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الإربعاء، مع برنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،بحضور رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ووكيل ديوان البلدية، وممثل البلدية لدى المنظمات الدولية، التنسيق في آلية توريد و توزيع الإغاثة.
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