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#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الإربعاء، مع برنام…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار، اليوم الإربعاء، مع برنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،بحضور رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ووكيل ديوان البلدية، وممثل البلدية لدى المنظمات الدولية، التنسيق في آلية توريد و توزيع الإغاثة.




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