ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #بنغازي عبداللاحمن العبار القائد العام المشير خلي…

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #بنغازي عبداللاحمن العبار القائد العام المشير خليفة حفتر لإطلاعه على أوضاع المدينة الخدمية والمعيشية، حيث شدد حفتر ضرورة الاهتمام بملف النازحين وإعادة إعمار بيوتهم التي تضررت خلال الحرب على الجماعات الإرهابية، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين وضمان سير الخدمات في مؤسسات الدولة.
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