#ليبيا_الآن | سلم فريق عمل إعداد قواعد المعلومات الرئيسية لنظام الرصد والمراقبة السريعة لمدينة #سرت تقريره لعميد البلدية مختار المعداني، بعد أن تم عرضه في #تونس برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان في #ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمشاركة في نتائج مدن #بنغازي، #جنزور، #الكفرة، #أوباري و #سبها.
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