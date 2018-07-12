#ليبيا_الآن | سلم فريق عمل إعداد قواعد المعلومات الرئيسية لنظام الرصد والمراقبة السريعة لمدينة #سرت تقريره لعميد البلدية مختار المعداني، بعد أن تم عرضه في #تونس برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان في #ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمشاركة في نتائج مدن #بنغازي، #جنزور، #الكفرة، #أوباري و #سبها.



